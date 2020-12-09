مرشحو «مستقبل وطن» يكتسحون انتخابات زفتى والسنطة

أعلن المستشار محمد صالح، رئيس لجنة رقم (7) ببالنتابات النواب فى زفتى والسنطة، ومقرها قسم شرطة زفتى، حصول كل محمد بدراوي عوض ومصطفى راغب أبوزيد وعامر الشوربجي على المراكز الأولى بالتصويت، حيث حصل الأول على 79080 صوتًا، وحصل الثاني على 76656 صوتًا، وحصل الثالث على 94315 صوتًا.وجاء هيثم توفيق زغلول في المركز الرابع ومحمد ربيع غزالة في المركز الخامس ومحمد سلامة الجوهري في المركز السادس والأخير.وانتظمت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، بعد فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين جميع المقار ومحيطها من قوات الأمن.وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و155 معهدًا أزهريًا، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.وجرت انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة.