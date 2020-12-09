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عالم

فقدان 6 أشخاص فى تحطم هليكوبتر بجبال الألب الفرنسية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
تحطم هليكوبتر
تحطم هليكوبتر
وكالات
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قالت السلطات المحلية، إن ستة أشخاص فقدوا في جبال الألب الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بعد تحطم طائرة هليكوبتر على ارتفاع 1800 متر.

وقالت مقاطعة سافوا، في بيان، إنها أرسلت ثلاث طائرات هليكوبتر لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث بسبب الضباب، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاقتراب من الموقع برا.

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