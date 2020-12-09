أثينا تتّهم تركيا بتسهيل هجرة الصوماليين لليونان

اتّهمت الحكومة اليونانية، أنقرة بأنها تشجّع الهجرة الصومالية إلى تركيا عبر حملات ترويجية وعروض على التأشيرات، لتسمح بعد ذلك للمهاجرين بالتوجّه إلى الأراضي اليونانية.ولطالما اتّهمت أثينا أنقرة باستغلال الهجرة لتشديد الضغوط على الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراخي، في مؤتمر صحفي: "في الصومال، علمنا أن السلطات التركية، وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات تروجّ للهجرة إلى تركيا".وتحدّث الوزير عن إفادات أدلى بها مهاجرون صوماليون قالوا فيها إن مكتب الارتباط التركي في مقديشو "سهّل" حصولهم على تأشيرات بناء على شهادات ووثائق وفّرتها مؤسسات تموّلها تركيا في الصومال.وقال الوزير، إن هذه المؤسسات تشمل مستشفى وجامعة في مقديشو.وتابع ميتاراخي: "علمنا أن 300 شخص وصلوا إلى تركيا بهذه الطريقة"، وأضاف: "هؤلاء هم أشخاص يصلون بشكل قانوني إلى تركيا، بهدف إدخالهم إلى أوروبا بصورة غير شرعية".وقال الوزير: "عندما يصل الصوماليون إلى إسطنبول يتم نقلهم بواسطة حافلات صغيرة إلى مناطق معيّنة في المدينة يبقون فيها بانتظار ترتيب نقلهم إلى السواحل الغربية لتركيا"، مضيفًا "من الواضح أن هؤلاء الأشخاص ليسوا عرضة للخطر في تركيا، وبالتالي يجب منحهم حق اللجوء هناك اذا اقتضى الأمر".وقال: "من المثير للقلق أنه يبدو أن تركيا تسهّل وصول هؤلاء المهاجرين عبر تأمين تأشيرات السفر لهم"، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأن منظمات غير حكومية تموّل بطاقات سفر وتأشيرات طالبي اللجوء الصوماليين.ولم يصدر على الفور أي تعليق من أنقرة بشأن هذه المعلومات.