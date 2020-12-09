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تسلا يواجه عقبة جديدة بعد قرار المحكمة بوقف قطع الأشجار

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
تسلا
تسلا
وكالات
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أصدرت إحدى المحاكم المحلية في ألمانيا حكما يوقف عمليات قطع الأشجار في موقع إقامة مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، استجابة لشكاوى منظمات معنية بالدفاع عن البيئة، وهو ما يعرقل التقدم في بناء أول مصنع ضخم لإنتاج سيارات تسلا في أوروبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محكمة في فرانكفورت-أودر أصدرت أمس أمرًا بوقف قطاع الأشجار في منطقة تبلغ مساحتها 205 أفدنة، بعد دعوى قضائية أقامتها جماعات بيئية تقول إن جهود تسلا لحماية حياة أنواع محمية من السحالي والثعابين قبل بدء قطع الأشجار لم تكن كافية.

وتمثل المنطقة التي يشملها قرار المحكمة نحو ثلث إجمالي المساحة التي سيقام عليها المصنع والبالغة 740 فدان، وتم تخصيصها لمنشآت معالجة مياه الصرف.

وتستهدف تسلا استكمال أعمال البناء في مصنع ألمانيا في مارس.2021

وتخطط تسلا لوصول الطاقة القصوى للإنتاج في المصنع إلى 500 ألف سيارة في العام، وتتوقع الوصول إلى هذا الحد الأقصى بأسرع ما يمكن.

كانت تسلا قد اشترت أرض مصنعها العملاق في منطقة جرونهايده بولاية براندنبورج الألمانية بمساحة 300 هكتار مقابل نحو 41 مليون يورو (6ر45
مليون دولار).

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