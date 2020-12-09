«الأخوات الثلاث» قصة مثيرة عن الحب والحرب والمنفى

صدرت حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "الأخوات الثلاث.. نساء مميّزات رسمن تاريخ الصين الحديث" من تأليف يونج تشانج٬ ترجمة سمية فلّو عبود.قصة مثيرة عن الحب والحرب والمنفى والتآمر والخيانة، تأخذنا في رحلة مؤثّرة، من أراضي المنفى في اليابان وبرلين إلى غرف اللقاءات السرية في موسكو. تكشف يونج تشانج في سردها العاطفي والملحمي حيوات ثلاث نساء مميزات ساعدن في رسم تاريخ الصين في القرن العشرين.ثلاث أخوات ينطلقن من منزل واحد لتتشابك مصائرهن وتفترق لتمتد حياةً كاملة تعيش فيها الصين أعقد التحولات وأكبرها، أظهرن شجاعة عظيمة واختبرن الحب العاطفي واليأس وانكسار القلب، خاصة عندما انتسبن إلى محاور سياسية متناقضة.تعد قصة الأخوات الثلاث من شنغهاي من أشهر القصص الحديثة، ففي الوقت الذي عانت فيه الصين مئة عام من الحروب والثورات، لعبت كل واحدة منهنّ دورًا حاسمًا وتركت أثرًا لا يمكن محوه في التاريخ.