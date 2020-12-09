«يويفا» يعلن استكمال مباراة سان جيرمان وباشاك.. الأربعاء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، استكمال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام باشاك شهير التركي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، لكن بحكام جدد.وانسحب الفريق التركي من أرض الملعب بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة مساء الثلاثاء بداعي التعرض لتعليق يحمل كلمة عنصرية من قبل الحكم الرابع.