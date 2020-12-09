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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بناء على بلاغ الدستور

«التدخل السريع» يتحرك لإنقاذ عشرينى أعلى دائرى المعادى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
إنقاذ عشرينى
إنقاذ عشرينى
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناء على البلاغ المقدم من جريدة "الدستور" بشأن تواجد شاب لا يتحرك، مقيم أعلى دائري المعادى، توجه فريق التدخل السريع على الفور لمكان تواجد الحالة، وتبين أنه شخص عشرينى لا يتكلم ويقوم بالزحف على يديه.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن فريق التدخل السريع قام بمحاولات عديدة مع الشاب لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا أنه رفض بشدة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

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