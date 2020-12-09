ألمانيا ترصد 200 ألف مخالفة لارتداء الكمامات بالقطارات

سجلت الشرطة الألمانية 200 ألف مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في محطات القطارات وبداخل القطارات منذ سبتمبر، حيث يعد ارتداؤها إلزاميا ضمن جهود احتواء جائحة فيروس كورونا.وقالت الشرطة إنه تم تسجيل نحو 3700 مخالفة من جانب ركاب آخرين أثناء تلك الفترة، وفي نحو 500 حالة، طلبت الشرطة من المخالفين مغادرة القطار أو المحطة.ومع ذلك أكدت الشرطة أن الغالبية العظمى من الركاب يلتزمون بالقواعد، وتعاقب السلطات على انتهاك قواعد ارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام بالغرامة.