سلوفاكيا تدرس فرض إغلاق مجددا بسبب كورونا

تدرس سلوفاكيا فرض إغلاق جديد بسبب عودة أعداد الإصابات بكورونا إلى الارتفاع على نحو سريع مؤخرا.جاء ذلك وفقا لما أكده وزير الداخلية السلوفاكي رومان ميكوليتش، مساء الثلاثاء، بعد أن أجرت اللجنة الوطنية لمتابعة الأزمة مشاورات استمرت لست ساعات في براتيسلافا، حيث أوضح أن الحكومة لن تعلن عن مزيد من التفاصيل قبل الأربعاء.يشار إلى أن المدارس في سلوفاكيا مغلقة حتى الآن بالنسبة لكل الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام، كما لا يُسْمَح للمطاعم باستقبال زبائن داخل صالاتها بل فقط بيع المأكولات والمشروبات لتناولها إما في المنازل أو في الهواء الطلق (تيك أواي).وأبقت الحكومة حتى الآن على أغلب المحال مفتوحة مقابل شروط صارمة.ومنذ أيام، أوصى خبراء بفرض "إغلاق حقيقي" وذلك من خلال غلق كل المحال باستثناء محال المواد الغذائية والبضائع الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها.ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش إخبار الصحفيين المنتظرين لعدة ساعات بموعد ومقدار الإغلاق الجديد، وذلك كرد فعل على الانتقادات الكبيرة التي وجهتها وسائل الإعلام لسياسته المتعلقة بمكافحة كورونا.كانت رئيسة البلاد تسوزانا كابوتوفا طالبت رئيس الوزراء بعد عدة إعلانات بدت فوضوية وتغييرات في القواعد المعمول بها، بأن يعهد بإدارة الأزمة إلى شخص آخر ويعتني هو بدلا من ذلك بالتنسيق للعديد من المهام الحكومية الأخرى.