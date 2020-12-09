الصين مستمرة فى طلب خام الحديد الأسترالى رغم تدهور العلاقات

في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات بين الصين وأستراليا، وتشهد فرض عقوبات وتوجيه اتهامات متبادلة، لا تزال بكين تدفع مبالغ نقدية ضخمة لكانبيرا واقتصاد أستراليا من خلال طلبها النهم على خام الحديد.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين لديها بدائل محدودة في الوقت الذي تسعى فيه لتحفيز اقتصادها بعد انتشار فيروس كورونا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، فيما تعد أستراليا مصدر أكثر من نصف شحنات خام الحديد على مستوى العالم.وجاء في تحليل أجرته شركة جولدمان ساكس جروب، أنه إذا حاولت بكين الشراء فقط من المنتجين غير الأستراليين، فقد تحصل في أفضل الأحوال على 56% من ما تستورده في المعتاد عادةً.وقال أندرو بوك، كبير اقتصاديي بنك جولدمان في أستراليا: "من المرجح أن تظل الصين معتمدة على خام الحديد الأسترالي في المستقبل القريب".وتشهد العلاقات بين الشريكين التجاريين الرئيسيين توترا منذ عام 2018 عندما منعت كانبيرا شركة هواوي الصينية من بناء شبكة 5G، ودعوة حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون في أبريل للتحقيق في أصل تفشي فيروس كورونا، وهي خطوة أثارت غضب الصين.وردت الصين بفرض تعريفات جمركية خانقة على صادرات الشعير الأسترالية، وأوقفت واردات لحوم البقر من العديد من مصانع اللحوم الكبيرة، وحذرت مواطنيها من قضاء العطلات أو الدراسة في أستراليا، وأمرت التجار بالتوقف عن شراء سبع سلع على الأقل من بينها الفحم والنحاس والنبيذ.