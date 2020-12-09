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محافظات

تفريق أنصار مرشح قليوب الخاسر لاعتراضهم على نتيجة الانتخابات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تفريق أنصار أحد المرشحين في انتخابات الإعادة بدائرة قليوب والقناطر، والذين تجمعوا بمحيط اللجنة العامة وحاولوا الاعتراض على النتيجة التي أظهرت تراجع مرشحهم أمام مرشح حزب "مستقبل وطن".

وكانت لجنة الانتخابات بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر بمحافظة القليوبية قد أعلنت نتائج الحصر العددي بنتيجة الانتخابات التي جرت بين المرشح المستقل عزت كريم (مستقل)، ومرشح مستقبل وطن درويش مرعي،وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 81896 صوتا والباطلة 4877 صوتا، وحصل درويش مرعي مرشح مستقبل وطن على 41525 صوتًا، بينما حصل عزت كريم (مستقل) علة 40371 صوتًا.

وأجريت الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر"، وتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل وسط أجواء انتخابية ساخنة بين المرشحين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، غلق اللجان الانتخابية وبدء فرز الأصوات، وذلك خلال ترؤسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل فرج المستشار العسكرى للمحافظة، مؤكدا أنه ومع نهاية اليوم الثاني وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وثمن محافظ القليوبية الجهود الكبيرة التى بذلتها القوات المسلحة مع قوات الشرطة المصرية، فى تأمين العملية الانتخابية بنطاق المحافظة، كما أشاد بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتعاون مع قطاعات المرافق والخدمات، والتى كان لها الأثر البالغ فى انتظام سير العملية الانتخابية، مقدما الشكر لكل مواطنى المحافظة وفى الطليعة منهم السادة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات اللاتى حرصن على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى.

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