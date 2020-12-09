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الثقافة

بدء ورشة فن الأسترينج آرت ببيت السنارى الأثرى.. اليوم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
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تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين تحت عنوان فن "الأسترينج آرت" الرسم بالمسامير والخيط٬ والتي ينظمها بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة التي تقوم بالتدريب فيها الفنانة ياسمين سعيد٬ على التعريف بفن "الاسترينج آرت" لتكوين لوحات وأعمال باستخدام الخيوط من خلال معرفة الأدوات المستخدمة وأماكن تواجدها والخطوات اللازمة للحصول على منتج جيد، بالإضافة إلى معرفة كيفية إعداد بيئة العمل بالطريقة الصحيحة ورسم الشكل المراد تصميمه وتثبيته.

وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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