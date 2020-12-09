المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف ترامب بشأن نتائج الانتخابات فى بنسلفانيا

وجهت المحكمة العليا الأمريكية، ضربة لمحاولات دونالد ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافًا قدّمه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.ولم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب من أصل تسعة، تبريرًا لقرارها هذا.ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الديموقراطي جو بايدن، مقدمًا نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".