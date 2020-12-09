أحمد على وهاشم يحسمان الدائرة الثانية بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الإنتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول المرشح علي أحمد علي أحمد علي 66612 صوت، فيما حصل المرشح محمد عبدالحميد هاشم علي 61964 صوت.وحصل المرشح محمد عبدالحميد مفتاح علي 52586 صوت، فيما حصل المرشح ماهر علي 51806 صوت.وأعلنت فوز المرشح "علي أحمد علي" والمرشح "محمد عبد الحميد هاشم" بمقعدي الدائرة الثانية بكفرالشيخوأوضحت اللجنة العامة للانتخابات بكفرالشيخ ان عدد الأصوات التي أدلت بصوتها في الدائرة الثانية بكفرالشيخ بلغوا 119 الف و324 منهم 4840 باطله و116 و484 صحيحةو تتلقى اللجنة العامة بمحافظة كفرالشيخ الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.تأتي المنافسة في تلك الدائرة على مقعدين يتنافس فيها 4 مرشحين لم يستطع أحدهم أن يحسم أي مقعد في الجولة الأولي.