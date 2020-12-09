رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ماكرون يعلن مقتل 5 أشخاص فى تحطم مروحية

محافظات

أحمد على وهاشم يحسمان الدائرة الثانية بكفر الشيخ

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
فرز الأصوات
فرز الأصوات
عمرو الشامي
طباعة
أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الإنتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول المرشح علي أحمد علي أحمد علي 66612 صوت، فيما حصل المرشح محمد عبدالحميد هاشم علي 61964 صوت.

وحصل المرشح محمد عبدالحميد مفتاح علي 52586 صوت، فيما حصل المرشح ماهر علي 51806 صوت.

وأعلنت فوز المرشح "علي أحمد علي" والمرشح "محمد عبد الحميد هاشم" بمقعدي الدائرة الثانية بكفرالشيخ

وأوضحت اللجنة العامة للانتخابات بكفرالشيخ ان عدد الأصوات التي أدلت بصوتها في الدائرة الثانية بكفرالشيخ بلغوا 119 الف و324 منهم 4840 باطله و116 و484 صحيحة

و تتلقى اللجنة العامة بمحافظة كفرالشيخ الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

تأتي المنافسة في تلك الدائرة على مقعدين يتنافس فيها 4 مرشحين لم يستطع أحدهم أن يحسم أي مقعد في الجولة الأولي.

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-12-2020

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

الصور

image description

نتيجة انتخابات مجلس النواب بدمياط عن الدائرة الأولى

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

«يويفا» يعلن استكمال مباراة سان جيرمان وباشاك.. الأربعاء

كوريا الجنوبية تحذر من موجة إنفلونزا الطيور

مانشستر يونايتد يودع أبطال أوروبا بخسارته أمام لايبزيج

تعادل تشيلى مع كراسنودار الروسى وفوز إشبيلية على رين الفرنسيى فى دورى الأبطال

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

عروض أفلام المخرج سمير سيف بمركز الحرية للإبداع

«الأخوات الثلاث» قصة مثيرة عن الحب والحرب والمنفى

بدء ورشة فن الأسترينج آرت ببيت السنارى الأثرى.. اليوم

الليلة.. العلاقات المصرية اليونانية على طاولة الأعلى للثقافة