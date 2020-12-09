إصابات كورونا الجديدة فى فرنسا تقفز إلى 13717

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 13713 مساء الثلاثاء.وانخفض في اليوم الحادي عشر من تخفيف الحكومة عزلا عاما على مستوى البلاد، عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088، مقتربا من 2500 إلى 3000 الذي قالت الحكومة إنه أحد شروط زيادة تخفيف العزل العام.ويبلغ مجمل الإصابات في فرنسا حاليا 2.31 مليون. وسجلت الوزارة كذلك 831 وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 366 أمس الإثنين.