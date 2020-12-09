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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى سوريا لـ8580

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
كورونا فى سوريا
كورونا فى سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 90 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، إضافة إلى 6 وفيات.

وقالت الوزار،ة في بيان لها، "تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 8580".

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 59 حالة من الإصابات بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4059.

وذكر بيان وزارة الصحة "أنه تم تسجيل وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 458".

وفي مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة أعلنت "شبكة الإنذار المبكر الثلاثاء عن تسجيل 241 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 17768 حالة".

وأشارت شبكة الإنذار إلى تسجيل 101 حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي شمال غربي سوريا 8434 حالة.

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