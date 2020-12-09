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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مخزونات الخام الأمريكى تقفز إلى نحو 493 مليون برميل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:22 ص
النفط
النفط
وكالات
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أفادت بيانات من معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت بشكل كبير في أحدث أسبوع.

وارتفعت مخزونات الخام 1.14 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر إلى نحو 493 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.42 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل.

وأفادت بيانات معهد البترول بارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 38 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.44 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 2.27 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.32 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.41 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت 128 ألف برميل يوميا.

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