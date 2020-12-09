وول ستريت تصعد بدعم لقاح كورونا

أغلفت الأسهم الامريكية على زيادة خلال تداولات اليوم، وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك مرتفعات قياسية، وهو ما يعود لأسباب منها الدعم القادم من قطاع الرعاية الصحية على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاح كوفيد-19، بينما حدت الضبابية التي تكتنف حزمة التحفيز المالي الجديدة من المكاسب.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 104.09 نقطة، بما يعادل 0.35 بالمئة، إلى 30173.88 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.29 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 3702.25 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.83 نقطة، أو 0.5 بالمئة، إلى 12582.77 نقطة.