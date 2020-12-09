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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الجبن اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
الجبن
الجبن
أسماء إبراهيم
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يُعد الجبن من أفضل المواد الغذائية التي لها فوائد عديدة، فهو يعمل على امتصاص الحموضة الموجودة بالمعدة، بالإضافة إلى راحة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، ومصدر أساسي للكالسيوم الذي يعمل على حرق الدهون.

ويقدم «الدستور» قائمة بأسعار الجبن، اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، في الأسواق المصرية، والتي شهدت استقرارًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 38 إلى 53 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجبن الرومي القديم ما بين 80 إلى 100 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 123 جنيهًا.

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