الليلة.. العلاقات المصرية اليونانية على طاولة الأعلى للثقافة

ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتي يتم الاحتفاء فيها بالعلاقات المصرية اليونانية٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ كلمة السفير نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، كلمة السفير محمد فريد منيب- المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري اليوناني؛ من بينهم: الدكتورة رشا طموم الباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية. والناقد والمترجم محمد حمدي إبراهيم والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة٬ يني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية. ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان. وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.