الليلة.. العلاقات المصرية اليونانية على طاولة الأعلى للثقافة
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
نضال ممدوحطباعة
ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتي يتم الاحتفاء فيها بالعلاقات المصرية اليونانية٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ كلمة السفير نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، كلمة السفير محمد فريد منيب- المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري اليوناني؛ من بينهم: الدكتورة رشا طموم الباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية. والناقد والمترجم محمد حمدي إبراهيم والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة٬ يني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية. ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان. وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية٬ كلمة السفير نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، كلمة السفير محمد فريد منيب- المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري اليوناني؛ من بينهم: الدكتورة رشا طموم الباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية. والناقد والمترجم محمد حمدي إبراهيم والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة٬ يني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية. ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان. وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.