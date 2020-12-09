فرنسا: على تركيا توضيح مواقفها إذا أرادت علاقات بناءة

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا وضّحت أنقرة مواقفها بشأن موضوعات عدة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان بعد اتصال هاتفي بين لو دريان وجاويش أوغلو، "عشية انعقاد المجلس الأوروبي في 10 و11 ديسمبر، أعاد الوزير التأكيد على المطالب الفرنسية والأوروبية الخاصة بالتوضيحات، وهي شرط أساسي لاستئناف علاقة بناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".