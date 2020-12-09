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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«آبل» تبدأ إنتاج سماعات الرأس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
سماعات الرأس
سماعات الرأس
وكالات
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بدأت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" إنتاج سماعات الرأس لتدخل في سوق تنافسية تسيطر عليها شركات مثل بوس كورب وسوني كورب، في حين توسع الشركة الأمريكية وجودها في سوق الملحقات لتحقيق إيرادات إضافية من خلال بيع مستلزمات هاتفها الذكي آيفون.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن سعر سماعة رأس آبل يبلغ 550 دولار وتتضمن خاصية العمل اللاسلكي ومانع الضوضاء، وقد بدأ بيع السماعة الثلاثاء على أن يتم تسليمها للعملاء اعتبارا من 15 ديسمبر لحالي.

وتروج آبل لجودة صوت سماعتها مع التي تحتوي على وحدات أذن محورية دوارة، ويمكنها العمل لمدة عشرين ساعة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتعمل سماعة رأس آبل مع المساعد الرقمي الشخصي الذي يعمل بالأوامر الصوتية سيري مع إمكانية التحكم فيها عبر أزرار حقيقية باسم ديجيتال كراون، وهي نفس آليات التحكم في ساعة آبل الذكية آبل ووتش.

وتتوافر السماعة بعدة ألوان منها الرمادي والفضي والأزرق والأخضر والوردي.

وتعتبر سماعة آبل الأغلى في السوق وتنافس أغلى السماعات التي تقدمها سوني وسنهايزر ودولبي.

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