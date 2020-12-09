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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

هاميلتون يأمل أن يعود إلى سباق ختام الموسم فى أبوظبى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
لويس هاميلتون
لويس هاميلتون
وكالات
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قال لويس هاميلتون، بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات، إنه يأمل أن يعود في سباق ختام الموسم في أبوظبي، بعد واحد من أصعب الأسابيع في حياته عقب إصابته بفيروس كورونا.

وغاب سائق مرسيدس، الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم في تركيا الشهر الماضي، عن سباق الصخير في البحرين يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19.

وقال السائق البريطاني البالغ من العمر 35 عاما في تسجيل فيديو نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء "إنه واحد من أصعب الأسابيع التي مررت بها منذ فترة طويلة.

وأضاف: "تركيزي كان منصبا على التعافي ومحاولة استعادة جاهزيتي حتى أستطيع العودة إلى السيارة في أبوظبي".

وتابع: "استيقظت اليوم في حالة رائعة وتدربت لأول مرة ولذلك أريد أن أبعث إليكم برسالة إيجابية لأبلغكم بأنني على ما يرام، أتمنى أن أعود إلى السيارة قريبا".

ولم يقل هاميلتون ما إذا كانت نتيجة اختباره تحولت إلى سلبية، وهو أمر ضروري من أجل السماح له بالسفر إلى أبوظبي من أجل سباق الأحد القادم.

وتم السماح لفرق فورمولا 1 والأفراد العاملين فيها بدخول أبوظبي، الإثنين، على متن رحلات محددة قادمة من البحرين، ويقيم العاملون في فنادق بالحلبة في بيئة معزولة.

وفي غياب بطل العالم، تألق بديله جورج راسل في البحرين لكنه حُرم من انتصار شبه محقق بسبب خطأ خلال وقفة الصيانة وثقب أصاب أحد إطارات سيارته قرب النهاية.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إن راسل، الذي يقود في المعتاد لفريق وليامز، سيستمر في تعويض غياب هاميلتون إذا لم يستطع المشاركة على حلبة مرسى ياس.

وتبدأ التجارب يوم الجمعة ويحتاج هاميلتون إلى الحصول على الضوء الأخضر بحلول التجارب التأهيلية يوم السبت إن أراد المشاركة في السباق.

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