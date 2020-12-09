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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يلتقى رئيس المفوضية الأوروبية.. مساء اليوم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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من المنتظر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل، مساء اليوم الأربعاء، في محاولة أخيرة لتمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني (بريكست).

وكتبت فون ديرلاين على تويتر مساء الثلاثاء: "أنا أتطلع إلى مقابلة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء غد"، وأضافت السياسية الألمانية: "سنستأنف محادثاتنا بشأن إبرام اتفاق تجاري".

من جانبها، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن فون دير لاين وجونسون سيلتقيان على العشاء.

وكان جونسون وفون دير لاين قد اتفقا في اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين على الالتقاء في بروكسل قريبا.

ويجري ممثلو الجانبين مفاوضات منذ شهور، كما لم تسفر مكالمتان طويلتان بين فون دير لاين وجونسون سوى عن نتائج بسيطة، ولا تزال هناك " خلافات مهمة" بين الجانبين في ثلاث مجالات هي الصيد والمنافسة العادلة وإطار تنفيذ الاتفاقات.

وتنتهي المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر الجاري، وتشهد هذه المرحلة الإبقاء على القواعد القديمة لحين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق فإن من الممكن حدوث فوضى على الجانبين وتكدس للبضائع بطول كيلومترات على الجانبين.

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