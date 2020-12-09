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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تانجو الغرام.. رواية تتناول قصة حب تتجاوز الرومانتيكية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
تانجو الغرام
تانجو الغرام
نضال ممدوح
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عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت حديثَا٬ أحدث كتابات الروائية السورية شادية الأتاسي٬ رواية "تانجو الغرام" وتتناول الرواية قصة حب تتجاوز رومانتيكية روايات الغرام المألوفة والمعروفة إلى أخري، غارقة في الخيال، حالمة، تُحلق بعشاقها في عوالم أخرى، لاحدود لها، قبل أن تحط بهم على صخرة الواقع.

ما حدث لها، كان أشبه بتدفُّق عصفٍ جماليٍ مباغتٍ، لم تجربه من قبل، انتهت المرأة من قراءة رواية، لتجد نفسها عاشقة روائيًّا، يقيم في روايته، تدخل معه في عالم لا يتساوى مع عالمها. "هو" روائي حرّ، خُلق ليكتب، لا ليعشق. الكتابة قدره الجميل.

و"هي" امرأة شاعرة، لاجئة تكتب بروحها وجعها، رحل عنها الزوج، ورحلت هي عن الوطن. فأصيبت بعدوى القراءة، لا تبارح عوالم الرواية، تبحث عن شيء ناقص في حياتها تبدأ به حياتها الأخرى. فهل تكافأها الحياة وتُرتب لها وللروائي لقاءً حيًا؛ أم سيبقيان حكاية على ورق؟ هذا ما تجيب عنه الأتاسي.

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