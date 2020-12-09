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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

فوز يوفنتوس على برشلونة 3صفر بدورى الأبطال

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
يوفنتوس مع برشلونة
يوفنتوس مع برشلونة
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قاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس الإيطالى لفوز كبير على مضيفه برشلونة الإسباني، بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 13 و52 من ركلتي جزاء، وويستون ماكيني في الدقيقة 20.

وبفوز البيانكونيري رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة ليقتنص صدارة المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق دينامو كييف الأوكرانى على ضيفه فرينكفاروزي المجري بهدف نظيف ليحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث وينتقل إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدف دينامو كييف اللاعب دينيس بوبوف في الدقيقة 60 من اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد دينامو كييف إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الفريق المجري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والاخير للمجموعة السابعة.

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