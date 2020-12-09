مانشستر يونايتد يودع أبطال أوروبا بخسارته أمام لايبزيج

ودع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 32، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للمسابقة القارية، ليضمن الفريق الألماني التأهل لدور الـ16.سجل ثلاثية لايبزيج، أنجلينو في الدقيقة 2، وأمادو هايدارا في الدقيقة 13، وجاستن كلويفرت في الدقيقة 69، بينما أحرز هدفي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز وبول بوجبا في الدقيقتين 80 و83.وبهذه النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، ويضمن التأهل للدور ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ٩ نقاط في المركز الثالث، ليودع البطولة بشكل رسمي، ويتجه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، توقف لقاء باريس سان جيرمان مع ضيفه باشاك شهير التركي، بعد مرور ١٦ دقيقة من الشوط الأول، وذلك بسبب اتهام لاعبي الفريق التركي للحكم الرابع للمباراة بالعنصرية، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل اللقاء لمدة ٢٤ ساعة، ليقام مساء الأربعاء.