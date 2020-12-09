السيسى يبحث مع رئيس «الشيوخ» الفرنسى قضايا المنطقة (تفاصيل)

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في باريس، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات السياحية والثقافية والتنموية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "لارشيه" أكد ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، وإلى مقر مجلس الشيوخ، منوهًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وحرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا تبادل وجهات النظر والتقديرات حول مجمل القضايا في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة تجاه التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من أزمات، حيث ثمن رئيس الشيوخ الفرنسي جهود مصر في هذا الصدد، معربًا عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحوري المتزن في منطقة الشرق الاوسط.