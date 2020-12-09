محافظ الأقصر يوجه الخدمة الوطنية لاستكمال أعمال رصف منطقة سواقى الصياغ

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال أعمال رصف وترميم كافة شوارع منطقة سواقي الصياغ وتجميلها في أسرع وقت ممكن، كما وجه رئيس الحي بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل.من جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات أن إجمالي أطوال الطرق التي يتم رصفها حاليًا في منطقة سواقى الصياغ تبلغ ١٠ كيلو مترات.وفي سياق متصل تفقد محافظ الأقصر الشارع المؤدي لمتحف الأقصر ومستشفى الأقصر العام، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال التجميل في تلك المنطقة المؤدية لمتحف الأقصر استعدادًا لنقل معدية الأهالي وتخفيف العناء عن كاهل المواطنين.رافق الهم خلال جولته محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس اسعد مصطفى مدير الطرق، وحسام العمدة رئيس حي شرق.