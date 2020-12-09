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كوريا الجنوبية تحذر من موجة إنفلونزا الطيور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية، عن حالة إصابة خامسة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في مزارع الدواجن لهذا العام، وحذرت من احتمال انتشار المرض على مستوى البلاد.

وجاءت الحالة الأخيرة من مزرعة للسمان في بلدة "أومسونج" الواقعة على بعد حوالي 130 كيلومترًا جنوب سول، وفقًا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، وكانت المزرعة تربي 726 ألف طائر.

وذكرت الوزارة، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحكومة المحلية تخطط لإعدام الطيور داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزرعة المصابة بإنفلونزا الطيور في إقليم "تشونج تشيونج الشمالي".

كما فرضت السلطات حظرًا على حركة الطيور والسيارات ذات الصلة من وإلى جميع مزارع الدواجن في الإقليم لمدة 48 ساعة منذ يوم الإثنين.

وقال مسؤول في الوزارة إنه مع انتشار مصادر العدوى حول مواقع الطيور المهاجرة في جميع أنحاء البلاد، هناك خطر كبير من تفشي إنفلونزا الطيور إذا لم تتخذ المزارع إجراءات التطهير والوقاية الكافية.

وجاءت حالة الإصابة الأولى المتعلقة بالمزارع هذا العام في مدينة "جونج أوب" الواقعة على بعد 290 كيلومترًا جنوب سول، في 28 نوفمبر، وتلتها حالة الإصابة الثانية في مدينة "سانج جو" الواقعة على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة، يوم الأربعاء.

وكانت الحالة الثالثة المؤكدة في مزرعة للبط في بلدة "يونجام" الواقعة على بعد 308 كيلومترات جنوب سول، يوم السبت، وفي وقت متأخر من الإثنين، أبلغت مزرعة للبيض في "يوجو" بإقليم "كيونج كي" عن رابع حالة في الطيور الداجنة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت الوزارة إنها تحقق في مزرعة سمان أخرى تقع على بعد 10 كيلومترات من المزرعة الرابعة المصابة، إلى جانب مزرعة للبط في مدينة "ناجو" الواقعة على بعد 355 كيلومترًا جنوب سول، وسيستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أيام لتحديد ما إذا كانت الحالة المشتبه فيها من نفس السلالة شديدة الإمراض.

يُذكر أن إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض معدية، ويمكن أن تسبب اعتلالًا شديدًا وقد تؤدي إلى موت الدواجن.

وقد تم تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في 32 شهرًا في أواخر أكتوبر في مدينة "تشونان" الواقعة على بعد 92 كيلومترًا جنوب سول، في بعض الطيور البرية.

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