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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:35 ص
العميد ركن جمال
العميد ركن جمال جمعة آدم
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أعلنت دائرة الاستخبارات في قوات الدعم السريع السودانية، مساء الثلاثاء، القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية، الكائنة في حي الرياض بالخرطوم، في عملية نهب مسلح تمت صباح اليوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن العميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، قوله، في تصريح صحفي، إن المعلومات الأولية تفيد بأن المنفذين أشخاص ارتدوا زيا عسكريا للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة.

وأوضح أن قوات الدعم السريع استطاعت القبض على الجناة قبل الابتعاد عن مسرح الجريمة، لافتا إلى أن منفذ هذه الجريمة انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات ومعه 4 أشخاص، منهم أثنان يرتديان زي الدعم السريع.

واستقل الجناة سيارتين، وكان بحوزتهم بندقية كلاشنكوف و3 طبنجة وجهاز موترلا وصاعق كهربائي، واستولوا على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وتم توقيف الجناة بعد تبادل لإطلاق النار في الخرطوم، نتج عنه إصابات في الطرفين.

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