احتفالية لإحياء الذكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير سمير سيف

نظمت أسرة فيلم "أغسطينوس ابن دموعها"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ثاني أيام الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى علي رحيل المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، بعنوان "ابتسامة لن تغيب".أقيمت الاحتفالية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، واللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد كبير من محبي الفنان الراحل وفناني الثغر.وفي كلمته أشار ادكتور فتحي عبد الوهاب إلي سيرة الراحل الكبير، ملخصًا قيامه بمواجهة الصعوبات خلال توليه رئاسة المهرجان القومي للسينما وتعامله مع هذه الصعوبات بسلاسة وابتسامة اشتهرت عنه دائمًا.وفي كلمة الشركة المنتجة، قال المنتج هنري عون، إن سمير سيف فنان لن ولم يتكرر، لقب بمخرج الروائع بأفلامه التي تخطت حدود الإبداع، مشيرًا إلى أن فيلم "أغسطينوس" أنتج بدعم تونسي جزائري، وبتشجيع من وزارة الثقافة المصرية مما أدي لحصول الفيلم علي جوائز عالمية، مضيفًا أن كل أعمال "سيف" كانت ومازالت تعرض علي معظم شاشات التليفزيون والسينما ويستمتع بها ملايين المشاهدين.تضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقية من موسيقى أفلام المخرج الراحل، قدمتها أوركسترا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، أعقبه استعراض "الضحكة سيف" تصميم رشا مجدي، كما عرض فيلم وثائقي عن حياة "سيف" من إخراج ألبير مكرم، تلاه عرض فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" والذى يعد آخر أعمال الراحل الكبير٬ حصل على جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، كما حصل على جائزة الجمهورية لأحسن فيلم من مهرجان وهران السينمائى بالجزائر.يتناول الفيلم فى شكل درامى قيام مخرج سينمائي بالإعداد لفيلم عن القديس "أغسطينوس"، هذا المفكر ورجل الدين، ومن خلال التعمق فى مكنونات الشخصية يكتشف العديد من السمات بين شخصيته وشخصية صاحب الفيلم.