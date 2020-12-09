رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالية لإحياء الذكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير سمير سيف

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
احتفالية بمسرح سيد
احتفالية بمسرح سيد درويش
نضال ممدوح
طباعة
نظمت أسرة فيلم "أغسطينوس ابن دموعها"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ثاني أيام الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى علي رحيل المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، بعنوان "ابتسامة لن تغيب".

أقيمت الاحتفالية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، واللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد كبير من محبي الفنان الراحل وفناني الثغر.

وفي كلمته أشار ادكتور فتحي عبد الوهاب إلي سيرة الراحل الكبير، ملخصًا قيامه بمواجهة الصعوبات خلال توليه رئاسة المهرجان القومي للسينما وتعامله مع هذه الصعوبات بسلاسة وابتسامة اشتهرت عنه دائمًا.

وفي كلمة الشركة المنتجة، قال المنتج هنري عون، إن سمير سيف فنان لن ولم يتكرر، لقب بمخرج الروائع بأفلامه التي تخطت حدود الإبداع، مشيرًا إلى أن فيلم "أغسطينوس" أنتج بدعم تونسي جزائري، وبتشجيع من وزارة الثقافة المصرية مما أدي لحصول الفيلم علي جوائز عالمية، مضيفًا أن كل أعمال "سيف" كانت ومازالت تعرض علي معظم شاشات التليفزيون والسينما ويستمتع بها ملايين المشاهدين.

تضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقية من موسيقى أفلام المخرج الراحل، قدمتها أوركسترا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، أعقبه استعراض "الضحكة سيف" تصميم رشا مجدي، كما عرض فيلم وثائقي عن حياة "سيف" من إخراج ألبير مكرم، تلاه عرض فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" والذى يعد آخر أعمال الراحل الكبير٬ حصل على جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، كما حصل على جائزة الجمهورية لأحسن فيلم من مهرجان وهران السينمائى بالجزائر.

يتناول الفيلم فى شكل درامى قيام مخرج سينمائي بالإعداد لفيلم عن القديس "أغسطينوس"، هذا المفكر ورجل الدين، ومن خلال التعمق فى مكنونات الشخصية يكتشف العديد من السمات بين شخصيته وشخصية صاحب الفيلم.
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش
احتفالية بمسرح سيد درويش

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

التعليم تعلن موعد الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي

«الصحة»: 23 وفاة و434 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

نتيجة انتخابات مجلس النواب بدمياط عن الدائرة الأولى

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«الصحة»: 23 وفاة و434 إصابة جديدة بكورونا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

مانشستر يونايتد يودع أبطال أوروبا بخسارته أمام لايبزيج

فوز يوفنتوس على برشلونة 3صفر بدورى الأبطال

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

الليلة.. العلاقات المصرية اليونانية على طاولة الأعلى للثقافة

الرافدين تصدر قصة حياة هيلين كيلر ورسائلها بالعربية

تانجو الغرام.. رواية تتناول قصة حب تتجاوز الرومانتيكية

احتفالية لإحياء الذكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير سمير سيف