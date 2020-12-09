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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الأرثوذكسية تبدأ الشهر المريمى وكورونا تتسبب فى تعليق التسبحة الكيهكية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، اليوم الأربعاء، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب كورونا.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الإيبارشيات المختلفة تعليق صلوات وتسبحة كيهك في القاهرة والإسكندرية والكنائس المختلفة والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة عبر القنوات الفضائية المسيحية؛ حفاظًا على أرواح المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت عدد من الإيبارشيات مثل ايبارشيتى الفيوم والجيزة للأقباط الأرثوذكس؛ اقتصار تسبحة كيهك على الآباء الكهنة والشمامسة وبثها أون لاين.

فيما اقتصر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، للمرة الأولى صلوات تسبحة كيهك هذا العام داخل إيبارشية أسيوط فقط، للحد من التجمعات تزامنًا مع الموجة الثانية لكورونا، كإجراء وقائي يحد من تجمعات المصلين؛ كما أعلن الأنبا غبريال أسقف بني سويف إلغاء سهرات كيهك حتى الصباح بكافة كنائس الإيبارشية والسماح بالصلاة من الساعة 6 إلى 9 مساءً، بالإضافة إلغاء النهضات الروحية خلال صوم الميلاد المجيد، مُضيفًا: التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع في الشهور القبطية وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح ويعد أكثر الشهور الأكثر تقديسًا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعرف بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

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