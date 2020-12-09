فودة والشرقاوى يحصدان أعلى الأصوات بالمنصورة

أظهر الإحصاء العددي للجنة العامة المشرفة عن فرز أصوات الناخبين بالدائرة الأولى ومقرها مدينة المنصورة، حصول المرشح وحيد فودة على 35241 صوتًا، يليه المرشح أحمد الشرقاوى بـ27755 صوتًا ليتصدران أعلى الأصوات.كما حصل كل من نبيل أبو وردة على 27210 صوتًا، ومحمد البسيونى على 23362 صوتًا.وبلغ عدد المقيدين 437615 ناخبًا، أدلى بأصواتهم 59117 ناخبًا وعدد الأصوات الباطلة 2343 صوتًا وعدد الأصوات الصحيحة 56774 صوتًا.ومن المقرر إعلان النتائج النهائية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفى بعد إضافة أعداد المصريين في الخارج يوم 14 ديسمبر الجارى.وكانت الانتخابات قد جرت الإثنين والثلاثاء داخل 1426 لجنة فرعية في 699 مركزًا انتخابيا في 10 دوائر، تضم جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي يبلغ عددها 21 مركزًا ومدينة، حيث تنافس 42 مرشحًا بـ10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديًا فى جولة الإعادة.