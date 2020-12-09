الشامى وبلال يتصدران الأصوات الانتخابية بالمحلة الكبرى

أعلن المستشار أحمد الشافعي، رئيس لجنة رقم (4) بالمحلة الكبرى، حصول كل محمود عبد السميع الشامي وأحمد بلال البرلسي على أعلى الأصوات بمقعدى الدائرة، حيث حصل الأول على 28911 صوتًا وحصل الثاني على 23548 صوتًا، وجاء حامد الزعلاوي في المركز الثالث ومحمد خليفة في المركز الرابع.وانتظمت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، بعد فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية الـ 6 بمراكز ومدن محافظة الغربية، للإدلاء بأصوات فى انتخابات مجلس النواب.وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و155 معهدًا أزهريًا، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين، وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.وجرت انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.