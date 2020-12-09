حظر الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة

أعلنت غرفة شركات السياحة أن المجلس الأعلى للآثار قد قرر عدم قيام المرشدين السياحيين بالشرح للمجموعات السياحية داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة، كما كان متبعا بقاعتى المومياوات بالمتحف المصري التحرير.ويأتي هذا الإجراء في ضوء اقتراب موعد نقل المومياوات الملكية من مكانها بالمتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط بمصر القديمة.يشار إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لنقل المومياوات الملكية، من خلال عمل بروفات لعملية النقل وحركة الموكب الأثرى الذى سيحمل ما يقرب من 22 مومياء ملكية، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.ويتكاتف عدد من الجهات والوزرات المعنية لإخراج هذا الحدث الفريد بالشكل اللائق لسمعة مصر أمام العالم الذى ينتظر هذا الحدث.