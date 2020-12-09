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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسباب اختيار بايدن لـ أوستن وزيرًا للدفاع؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
أوستن
أوستن
محمد عمر
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اكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، اختياره لويد أوستن وزيرًا للدفاع في إدارته الجديد، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يتم تعيين أمريكي من ذوي البشرة السمراء في هذا المنصب.

وعدد بايدن في مقال اليوم بصحيفة "ذا اأتلانتك" الأمريكية سبب اختياره لأوستين، مشيرًا إلى أنه في أغسطس 2010، سافر إلى العراق للمرة الخامسة كنائب للرئيس السابق، وأثناء وجوده هناك، شارك في حفل تغيير القيادة لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنه شاهد هناك الجنرال لويد أوستن يتولى قيادة أولوية الأمن القومي نيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

واكد بايدن أن الجنرال أوستن أنجز المهمة الموكلة إليه في العراق ولعب دورًا حاسمًا في إعادة 150.000 جندي أمريكي إلى الوطن من مسرح الحرب، وأخذ هذا الأمر أكثر من مجرد مهارة واستراتيجية جندي متمرس كما تطلب الأمر من أوستن ممارسة الدبلوماسية وبناء علاقات مع نظرائه العراقيين ومع شركاء واشنطن في المنطقة.

وأضاف "لقد خدم كرجل دولة، مثّل بلدنا بشرف وكرامة وكان دائمًا قبل كل شيء يبحث عن شعبه، واليوم، أطلب من لويد أوستن أن يتولى مرة أخرى مهمة للولايات المتحدة الأمريكية - هذه المرة بصفته وزير الدفاع المعين وأعلم أنه سوف يقوم بعمل رائع".

وأوضح بايدن في مقاله أنه خلال أكثر من 40 عامًا في جيش الولايات المتحدة، واجه أوستن كل تحد بمهارة غير عادية وأخلاق عالية، مشيرا إلى أنه قضى معه ساعات لا تحصى معه، في الميدان وفي غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وأشار الرئيس المنتخب إلى أن أوستن كان أول ضابط أمريكي من أصل أفريقي يقود فيلق جيش في القتال وأول أمريكي من أصل أفريقي يقود مسرح حرب كامل وإذا تم تأكيد تعينه من قبل الكونجرس، فسيكون أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى وزارة الدفاع.

وأضاف "الحقيقة هي أن نقاط القوة العديدة لدى أوستن ومعرفته الوثيقة بوزارة الدفاع وحكومتنا تتوافق بشكل فريد مع التحديات والأزمات التي نواجهها. إنه الشخص الذي نحتاجه في هذه اللحظة".

وأشار بايدن إلى أن وزير الدفاع المقبل سيحتاج إلى القيام على الفور بعملية لوجستية ضخمة للمساعدة في توزيع لقاحات COVID-19 كورونا على نطاق واسع ومنصف، وسبق أن أشرف أوستن على أكبر عملية لوجستية قام بها الجيش منذ ستة عقود وهي الانسحاب من العراق.

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