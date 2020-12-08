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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حجازي يكتسح.. وأحمد طنطاوي ينافس على المركز الثالث بكفر الشيخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:52 م
الفرز
الفرز
عمرو الشامي
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أظهرت مؤشرات الفرز الأولي في أغلب لجان الدائرة الأولى بكفر الشيخ في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب تقدم مرشح حزب الوفد باسم حجازي بـ50 ألف و472 صوتًا، تلاه ياسر منير "مستقل " 42 و888 صوتًا.

وجاء أحمد الطنطاوي "مستقل" ثالثًا 41 و755 صوتًا، وجاء رابعًا السيد شمس الدين "مستقبل وطن" 40 و374 صوتًا، وجاء خامسا مراد القطان "مستقل" 24 و638 صوتًا، وجاء في المركز السادس والأخير محيي القطان "مستقبل وطن" 23 ألف و507 صوتًا.

تأتي المنافسة في تلك الدائرة على 3 مقاعد يتنافس فيها 6 مرشحين الذي لم يستطع أحدهم أن يحسم أي مقعد في الجولة الأولى.

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