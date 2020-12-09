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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«نصيب الأسد».. مشروعات الإسكان تحقق أرقامًا غير مسبوقة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
مشروعات الإسكان
مشروعات الإسكان
سمر محمدين
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أشرف عام 2020 على الانتهاء، والذي كان حافلًا بالعديد من الإنجازات والمشروعات القومية التي أمرت بتنفيذها القيادة الحالية، تزامنًا مع تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي، التي تتضمن إقامة المشروعات التنموية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وعلى مدار 6 أعوام تم تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان العملاقة، أبرزها مشروع "بشاير الخير" 1 و2و3 بالإسكندرية، وحي الأسمرات 1و2و3 بالمقطم، والمحروسة 1و2 بمدينة السلام، وأهالينا 1 و2 بمدينة السلام.

ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر وقد وجه بتنفيذ الكثير من المشروعات، لاسيما إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.

ومؤخرًا أعلنت الحكومة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح مدن سكنية جديدة ضمن سكن مصر، ودار مصر، وجنة مصر، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

ومن المقرر أن يتم تسكين قرابة 250 ألف نسمة بمدن حدائق أكتوبر؛ لأنها تتضمن وحدات سكنية عديدة سواء "دار مصر" أو "سكن مصر" أو "إسكان اجتماعى"، كما تستهدف المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة تسكين نحو 200 ألف أسرة.

وقد وصل عدد المدن الجديدة التي تم تنفيذها إلى ما يقرب من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع؛ منها العاصمة الإدارية، والعلمين، المنصورة الجديدة، ووصلت المدن الجديدة في صعيد مصر إلى نحو 9 مدن، وقُدرت استثماراتها بـ11 مليار جنيه.

وتعد مدينتي ناصر الجديدة وغرب قنا الجديدة أولى مدن الجيل الرابع فى صعيد مصر، ويضمان مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية، فيما تم تأسيس الأولى في محافظة أسيوط، بالقرب من مطار أسيوط الدولي، على مساحة 6 آلاف فدان، ومن المقرر لها أن تستوعب عند اكتمالها نحو 350 ألف نسمة، فضلًا عن توفير المشروعات الخدمية التي توفر فرص عمل للشباب.

أما مدينة غرب قنا الجديدة فتعد أول مدينة ذكية بالمحافظة، ونُفذت على مساحة تصل إلى 9 آلاف فدان تقريبًا، وتستهدف المدينة استيعاب 550 ألف نسمة؛ للحد من أزمة التكدس السكاني في مدينتي قنا ونجع حمادي.

وفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، فإنه تم خلال 6 سنوات تطوير نحو 298 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 165 ألفًا و958 وحدة سكنية بتكلفة 41 مليار جنيه مقسمة بين 26 ملیارًا للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضى، ويتم حاليًا تنفيذ 74 ألفا و927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة بتكلفة 22 ملیار جنيه، منها 14 مليارا للمشروعات و8 مليارات قيمة الأراضي.

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