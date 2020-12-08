مؤشرات أولية: عبدالعليم داود يتقدم فى انتخابات كفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أغلب لجان الدائرة الرابعة بكفر الشيخ في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب اكتساح محمد عبدالعليم داود، مرشح حزب الوفد بالدائرة الرابعة بـ27 ألفًا و656 صوتًا، تلاه محمد سعد الصمودي "مستقل" بـ 19 ألفًا و314 صوتًا، تلاهم صلاح الدين المعداوي "حزب الشعب الجمهوري" بـ19 ألفًا و211 صوتًا.فيما حل رابعًا عادل النجار "مستقبل وطن" بـ 18 ألفًا و98 صوتًا، وجاء خامسًا عادل عبد السلام جعفر "مستقل" بـ15 ألفًا و730 صوتًا، وجاء أخيرًا يوسف البدري "مستقل " بـ13 ألفًا و250 صوتًا، وما زال الفرز مستمرًا.تأتي المنافسة في تلك الدائرة على 3 مقاعد يتنافس فيها 6 مرشحين الذي لم يستطع أحدهم أن يحسم أي مقعد في الجولة الأولي.