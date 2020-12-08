رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مصر استحوذت على النصيب الأكبر في مشروعات أفريقيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:23 م
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن عدد سكان القارة السمراء سيبلغ نحو 2 مليار نسمة في 2050 وسيصل متوسط نمو الطبقة المتوسطة بالقارة 350 مليون لـ1.1 مليار نسمة.

وأعلن يسري الشرقاوي أن القطاع العقاري بقارة أفريقيا يحتاج استثمارات بقيمة 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقي، حيث شهدت ما يقرب من 452 مشروعا إنشائيا خلال 2019.

جاء ذلك خلال فعاليات «مؤتمر آفاق وفرص التشييد والبناء والعقار في القارة الأفريقية بين الواقع والمستقبل» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عبر تطبيق «زووم» منذ قليل.

وأضاف أن حجم الأعمال الإنشائية بالقارة السمراء بلغ نحو 492 مليار دولار، واستحوذت منطقة شرق أفريقيا على النصيب الأكبر من حجم المشروعات ليسجل نحو 153 مشروعًا حيث بلغ قيمة المشروعات الإنشائية نحو 146 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر استحوذت على النصيب الأكبر من حيث قيمة المشروعات بـ103 مليار دولار من إجمالي مشروعات القارة، واستحوذ قطاع النقل على 33% من إجمالي عدد المشروعات يليها قطاعي الطاقة والكهرباء ليحتل المركز الثاني في تنفيذ المشروعات بالقارة بنسبة 26.6 %، بينما فيما يخص قطاع العقارات فسجل إجمالي المشروعات المستهدفة نحو 99 مشروعًا من إجمالي 492 مشروعًا بنسبة 91.9% للاستثمار العقاري وبلغت قيمته نحو 91 مليار دولار، لافتًا إلى أن أفريقيا تحتاج ما بين 8 إلى 10 مليون وحدة سكنية سنويا.

موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

خطوة بخطوة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي الحالي

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي