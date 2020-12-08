«رجال الأعمال»: مصر استحوذت على النصيب الأكبر في مشروعات أفريقيا

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن عدد سكان القارة السمراء سيبلغ نحو 2 مليار نسمة في 2050 وسيصل متوسط نمو الطبقة المتوسطة بالقارة 350 مليون لـ1.1 مليار نسمة.وأعلن يسري الشرقاوي أن القطاع العقاري بقارة أفريقيا يحتاج استثمارات بقيمة 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقي، حيث شهدت ما يقرب من 452 مشروعا إنشائيا خلال 2019.جاء ذلك خلال فعاليات «مؤتمر آفاق وفرص التشييد والبناء والعقار في القارة الأفريقية بين الواقع والمستقبل» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عبر تطبيق «زووم» منذ قليل.وأضاف أن حجم الأعمال الإنشائية بالقارة السمراء بلغ نحو 492 مليار دولار، واستحوذت منطقة شرق أفريقيا على النصيب الأكبر من حجم المشروعات ليسجل نحو 153 مشروعًا حيث بلغ قيمة المشروعات الإنشائية نحو 146 مليار دولار.وأشار إلى أن مصر استحوذت على النصيب الأكبر من حيث قيمة المشروعات بـ103 مليار دولار من إجمالي مشروعات القارة، واستحوذ قطاع النقل على 33% من إجمالي عدد المشروعات يليها قطاعي الطاقة والكهرباء ليحتل المركز الثاني في تنفيذ المشروعات بالقارة بنسبة 26.6 %، بينما فيما يخص قطاع العقارات فسجل إجمالي المشروعات المستهدفة نحو 99 مشروعًا من إجمالي 492 مشروعًا بنسبة 91.9% للاستثمار العقاري وبلغت قيمته نحو 91 مليار دولار، لافتًا إلى أن أفريقيا تحتاج ما بين 8 إلى 10 مليون وحدة سكنية سنويا.