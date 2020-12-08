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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جبل تقوق» عرض مسرحى لفرقة الوادى الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:55 م
نادى المسرح
نادى المسرح
ايهاب مصطفى
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قدمت فرقة نادى المسرح بقصر ثقافة الخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد العرض المسرحى "جبل تقوق" تأليف شاذلى فرح، وإخراج محمد عوض، بحضور لجنة التحكيم حسام عبدالعزيز، مصطفى إبراهيم، أسامة عبدالرءوف، فى إطار العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نوادى المسرح بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

تدور المسرحية حول الصراع بين أهالى إحدى القري والغجر والذين يحاولون الاستيلاء على القرية وفرض سيطرتهم عليها من خلال الحيل والمكايد للتخلص من أعيان القرية لكى تسهل مهمة السيطرة عليهم والعمل يعكس فكرة الصراع الأزلى الذى يقوم به الغجر لتحقيق أحلامهم.
«جبل تقوق» عرض مسرحى لفرقة الوادى الجديد
«جبل تقوق» عرض مسرحى لفرقة الوادى الجديد
«جبل تقوق» عرض مسرحى لفرقة الوادى الجديد
«جبل تقوق» عرض مسرحى لفرقة الوادى الجديد

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