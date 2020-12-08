محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الأونلاين.حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم ندوة لمناقشة قصة "الوطن" تأليف فاطمة المعدل، وتناولت المناقشة سمية الجندي عن مفهوم الوطن وحبه والتي ظهرت من خلال رحلة بحث حسن عنه في كل ما حوله.كما عقد بيت ثقافة منوف محاضرة تمكين ثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "واجب المجتمع تجاه المعاق" حاضرها ناجي القصاص، وتناول الحديث عن أن لكل إنسان واجب تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة من رعاية واهتمام ومواساة ودعم لهم لتأهيلهم لمواجهة التحديات التي تواجههم، كما قدم بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "دور الأسرة والمجتمع تجاه ذوى الإحتياجات الخاصة" ألقاها عبدالعزيز محمد أبو العطا وتناول الحديث عن أن الأسرة تلعب الدور الأساسي الفعّال الذي يحتاجه الطفل ذو الإعاقة حيث أن من أهم واجبات الأسرة حقيقة أن تكون هي الداعمة والمحفزة له، كذلك من المهم جدًّا ألا تكون الأسرة هي مصدر التهميش في المجتمع، كذلك نظم بيت ثقافة تلا محاضرة بعنوان "استراتيجيات الرعاية والتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" قدمتها د.شيماء حنجر، حيث تناولت الحديث عن التعريف بالإعاقة وماهي المشكلات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة واستراتيجية تعامل الأسرة ووزارتي التربية والتعليم، والصحة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة بركة السبع ندوة لمناقشة قصة "الصدق" تأليف لوسي يعقوب، وتناولت المناقشة تهاني بنداري عن أهمية الصدق وكيف يجب أن يتحلى كل إنسان بهذه الصفة، كما قدم بيت ثقافة قويسنا الخميس أمسية شعرية لأعضاء نادي الأدب تناولت قصة قصيرة بعنوان "غربة أبى" لسعيد منصور وقصة الطريق إلى الثلاثاء من المجموعة القصصية" سيدة الجُبن" لمنال الأخرس وقصيدة "أحتاجُكِ" لأحمد مرسال، وأعد بيت ثقافة دنشواي محاضرة نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية تحميل فيديو من اليوتيوب بدون برنامج تحميل" ألقاها عبدالستار زايد مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات، حيث عرض مشكلة تحميل فيديو من اليوتيوب في حالة عدم وجود برنامج تحميل وكيفية حلها.أقام بيت ثقافة البتانون ندوة لمناقشة قصة "كيف تصبح مليونيرًا" تأليف سميه نصر، ناقشتها فاطمة البدوي، تحدثت عن عمار وأصدقاءه ورغبتهم في أن يصبحوا أغنياء وكيف توصلوا لطريقة تحقيق هدفهم، بينما أعدت مكتبة قورص الثقافية مناقشة كتاب "أغذية المجموعة السادسة القمح والأرز والشعير" تأليف د. صلاح عبدالقادر، ناقشه عبدالعزيز منصور عن أنواع الأغذية السادسة وتعريفها وتاريخها وأهميتها، كما قدمت مكتبة كفر أبو محمود معرض رسوم أطفال بعنوان "العام الجديد" حيث تم عرض عدد من رسوم الأطفال من رواد الموقع.