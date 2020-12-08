رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
محاضرات متنوعة
محاضرات متنوعة
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الأونلاين.

حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم ندوة لمناقشة قصة "الوطن" تأليف فاطمة المعدل، وتناولت المناقشة سمية الجندي عن مفهوم الوطن وحبه والتي ظهرت من خلال رحلة بحث حسن عنه في كل ما حوله.

كما عقد بيت ثقافة منوف محاضرة تمكين ثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "واجب المجتمع تجاه المعاق" حاضرها ناجي القصاص، وتناول الحديث عن أن لكل إنسان واجب تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة من رعاية واهتمام ومواساة ودعم لهم لتأهيلهم لمواجهة التحديات التي تواجههم، كما قدم بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "دور الأسرة والمجتمع تجاه ذوى الإحتياجات الخاصة" ألقاها عبدالعزيز محمد أبو العطا وتناول الحديث عن أن الأسرة تلعب الدور الأساسي الفعّال الذي يحتاجه الطفل ذو الإعاقة حيث أن من أهم واجبات الأسرة حقيقة أن تكون هي الداعمة والمحفزة له، كذلك من المهم جدًّا ألا تكون الأسرة هي مصدر التهميش في المجتمع، كذلك نظم بيت ثقافة تلا محاضرة بعنوان "استراتيجيات الرعاية والتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" قدمتها د.شيماء حنجر، حيث تناولت الحديث عن التعريف بالإعاقة وماهي المشكلات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة واستراتيجية تعامل الأسرة ووزارتي التربية والتعليم، والصحة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة بركة السبع ندوة لمناقشة قصة "الصدق" تأليف لوسي يعقوب، وتناولت المناقشة تهاني بنداري عن أهمية الصدق وكيف يجب أن يتحلى كل إنسان بهذه الصفة، كما قدم بيت ثقافة قويسنا الخميس أمسية شعرية لأعضاء نادي الأدب تناولت قصة قصيرة بعنوان "غربة أبى" لسعيد منصور وقصة الطريق إلى الثلاثاء من المجموعة القصصية" سيدة الجُبن" لمنال الأخرس وقصيدة "أحتاجُكِ" لأحمد مرسال، وأعد بيت ثقافة دنشواي محاضرة نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية تحميل فيديو من اليوتيوب بدون برنامج تحميل" ألقاها عبدالستار زايد مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات، حيث عرض مشكلة تحميل فيديو من اليوتيوب في حالة عدم وجود برنامج تحميل وكيفية حلها.

أقام بيت ثقافة البتانون ندوة لمناقشة قصة "كيف تصبح مليونيرًا" تأليف سميه نصر، ناقشتها فاطمة البدوي، تحدثت عن عمار وأصدقاءه ورغبتهم في أن يصبحوا أغنياء وكيف توصلوا لطريقة تحقيق هدفهم، بينما أعدت مكتبة قورص الثقافية مناقشة كتاب "أغذية المجموعة السادسة القمح والأرز والشعير" تأليف د. صلاح عبدالقادر، ناقشه عبدالعزيز منصور عن أنواع الأغذية السادسة وتعريفها وتاريخها وأهميتها، كما قدمت مكتبة كفر أبو محمود معرض رسوم أطفال بعنوان "العام الجديد" حيث تم عرض عدد من رسوم الأطفال من رواد الموقع.
محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية
محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية
محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية
محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

موضوعات متعلقة

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي