غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

تحت رعاية الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يُفتتح غدًا الأربعاء معرض "الرحلة" للفنانة ناهد حسن وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي."الرحلة" حالة من الرهافة والجمال حيث تعرض الفنانة ناهد حسن مجموعة من اللوحات تصور عالم شديدة الشاعرية والخيال الرومانسي.. رحلة للأحلام البسيطة.. تُقدم المجموعة صورة لعالم الفنانة ومواطن الشغف والإلهام.. كما هي مشاهد مهمة من تجربتها الفنية.الفنانة ناهد حسن.. مواليد 1949، بكالوريوس الفنون الجميلة بالقاهرة قسم ديكور 1974، عملت بوزارة الثقافة بالهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال الفنون التشكيلية وثقافة الطفل منذ 1976 حتى 1998، عضو بعثة وزارة الثقافة سنة 1996 في التدريب على نشر الثقافة والتوعية بالولايات المتحدة الأمريكية، العمل بوزارة الدولة لشئون البيئة في مجال التوعية والإعلام البيئي من 1998 حتى 2013، تصميم وتنفيذ ورئاسة وحدة الركن الأخضر والتي من مهامها ثقافة وتوعية الطفل في مجال البيئة عن طريق الفنون المختلفة.. نالت الميدالية الذهبية في التصميم للطفل على مستوى الجمهورية 1987، الفوز بأربعة جوائز أولى في مسابقات الهيئة العامة لقصور الثقافة، نالت ثلاث شهادات تقدير في مجال الدراسات النظرية والفنية الخاصة بالطفل 1989: 1991، الجائزة التشجيعية في مسابقة الشخصية الكرتونية العربية الأخيرة (جائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز) بالمجلس العربي للطفولة والتنمية.يستمر المعرض حتى 19 ديسمبر الجاري بمقر المتحف على كورنيش النيل بالجيزة.