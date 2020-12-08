رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:37 م
نوادى المسرح بالمنيا
نوادى المسرح بالمنيا
ايهاب مصطفى
طباعة
فى إطار عروض مهرجان نوادى المسرح الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، قدم قصر ثقافة ملوى عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "حلقة ذكر" من تأليف محمود الهوارى، إخراج محمد عبدالعظيم عبده.

تدور أحداث العرض فى إطار صوفى حول الميراث الذى يتركه الأب لأحد أبنائه وبالرغم من وجود أخ آخر له، إلا أن الأم لها تأثير وتفضل الابن الآخر وتعقد المؤامرات للابن الأول، ويدور الصراع بين الأبناء والأم والأب، ويموت الأب ويترك كل شىء لمالك، إلا أن الابن ينقلب على الأم لعدم تلبية رغبته فى زواجه من غزية فى المولد وتقوم بقتلها وتزوجه غصبًا عنه بفتاة أخرى ثم يدرك الابن ما تفعله الأم ويقوم بقتلها فى النهاية وتظل الأرواح معلقة فى رقبة مالك وإحساسه بالذنب لما بدر منه.

العرض الثانى بعنوان "الفنار" تأليف باهر زاهر إخراج ماجد صفوت، تدور أحداث المسرحية حول شخص عاش سنين عمره داخل فنار قديم ارتبط به وأصبحت العلاقة بينهما عاطفية هروبا من واقع الماضي الأليم، وظل يعيش في ماضيه رافضا أن يقتنع بتغير الزمن، وظل حبيس حياة بائسة فتعاقد بينه وبين الهم ظنا منه أنه يبحث عن الخلود في شكل فتاة تجسد روح الفنار.

جاءت العروض بحضور لجنة المشاهدة حسام عبدالعزيز، مصطفى إبراهيم، أسامة عبدالرءوف.
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا
«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

محاضرات متنوعة ومناقشات كتب بثقافة المنوفية

غدًا.. افتتاح معرض «الرحلة» للفنانة ناهد حسن بمركز كرمة بن هانئ الثقافي