«حلقة ذكر» و«الفنار».. عروض لنوادى المسرح بالمنيا

فى إطار عروض مهرجان نوادى المسرح الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، قدم قصر ثقافة ملوى عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "حلقة ذكر" من تأليف محمود الهوارى، إخراج محمد عبدالعظيم عبده.تدور أحداث العرض فى إطار صوفى حول الميراث الذى يتركه الأب لأحد أبنائه وبالرغم من وجود أخ آخر له، إلا أن الأم لها تأثير وتفضل الابن الآخر وتعقد المؤامرات للابن الأول، ويدور الصراع بين الأبناء والأم والأب، ويموت الأب ويترك كل شىء لمالك، إلا أن الابن ينقلب على الأم لعدم تلبية رغبته فى زواجه من غزية فى المولد وتقوم بقتلها وتزوجه غصبًا عنه بفتاة أخرى ثم يدرك الابن ما تفعله الأم ويقوم بقتلها فى النهاية وتظل الأرواح معلقة فى رقبة مالك وإحساسه بالذنب لما بدر منه.العرض الثانى بعنوان "الفنار" تأليف باهر زاهر إخراج ماجد صفوت، تدور أحداث المسرحية حول شخص عاش سنين عمره داخل فنار قديم ارتبط به وأصبحت العلاقة بينهما عاطفية هروبا من واقع الماضي الأليم، وظل يعيش في ماضيه رافضا أن يقتنع بتغير الزمن، وظل حبيس حياة بائسة فتعاقد بينه وبين الهم ظنا منه أنه يبحث عن الخلود في شكل فتاة تجسد روح الفنار.جاءت العروض بحضور لجنة المشاهدة حسام عبدالعزيز، مصطفى إبراهيم، أسامة عبدالرءوف.