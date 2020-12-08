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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:33 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
ايهاب مصطفى
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تتوالى العروض المسرحية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الموسم المسرحي الجديد لمهرجان نوادى المسرح من خلال فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، وذلك بحضور لجنة التحكيم حسام عبدالعزيز، مصطفى إبراهيم، أسامة عبدالرءوف، مدير عام فرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا فى اليوم الثانى ثلاثة عروض مسرحية.

جاء العرض المسرحى الأول بعنوان "الغضب والحب" (المسرح الأسود) فكرة وإخراج أندرو عماد، وتدور فكرة العرض أن هناك بعض المشاكل لم يتم حلها أو تسليط الضوء عليها ومن خلال المسرح الأسود تم تجسيد بعض المشاهد وكل مشهد يحكى قصة مختلفة عن قضايا متعلقة فى أذهان المصريين.

أما العرض المسرحى الثانى بعنوان "تريفوجا" من تأليف محمد زكى، إخراج محمد أحمد.

بينما كان العرض المسرحى الثالث بعنوان "11:11" للمخرج محمد ربيع ويتناول العرض مجموعة من المشاهد المنفصلة التى تحاكى العديد من مشاكل المجتمع بصورة درامية ساخرة، كما قدم بيت ثقافة سمالوط العرض المسرحى "بروفة النهاية" تأليف وإخراج عماد عيد، ويعتمد العرض على الرمزية الشديدة عديدة المشاهد والمنفصلة أحيانا، تحمل آمال وطموحات الشباب.
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا
4 عروض مسرحية جديدة بثقافة المنيا

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