الأمم المتحدة: عثرنا على صواريخ إيرانية الصنع فى ليبيا

أكدت منظمة الأمم المتحدة العثور على صواريخ إيرانية الصنع في ليبيا ضمن الحرب الدائرة هناك.وأوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الصاروخ الإيراني، الذي ضبط في ليبيا من نوع دهلوي مضاد للدبابات وعثر عليه بجانب أنواع أخرى من الصواريخ وذلك وفق قناة العربية.وأعلن الجيش الليبي أمس، توقيف سفينة تركية كانت متجهة إلى مدينة مصراتة يشتبه في حملها أسلحة إلى الميليشيات المسلحة.وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم، أن ليبيا في حالة حرب مفتوحة الآن ضد تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة أغرقت ليبيا بالمرتزقة والعناصر المتطرفة.