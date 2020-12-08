الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال 2020 (50) مليون جنيه.واعتمد الوزير تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، أيضًا، لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال عام 2020م (75) مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.وأوضحت، في بيان الثلاثاء، أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 2020م (125) مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف.وأكدت أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين.