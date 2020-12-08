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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:05 م
مهرجان نوادي المسرح
مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
ايهاب مصطفى
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فى إطار بدء الموسم الجديد لمهرجان نوادي المسرح ٢٠٢٠ الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، قدم قصر ثقافة بهتيم أربعة عروض مسرحية، جاء العرض الأول بعنوان "انسو هيروسترات" تأليف جريجوري جورين، إخراج أسامة جميل، بطولة محمد عدوي، حسن محمد، سارة حمادة، أسماء أبوبكر، أحمد فتحي.

تدور أحداث المسرحية في مدينة أيفيس الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد، وتتناول قصة تاجر يدعى «هيروسترات» يقوم بإحراق المعبد ليحقق الشهرة ولحفر اسمه في التاريخ، فحكم عليه بالإعدام، ولكن الفساد لا يسمح للعدل بأن يأخذ مجراه، فالقوة والمال تصبح تحت تصرف هذا التاجر من داخل السجن، وحيكت مؤامرات عديدة بين «هيروسترات» وبين باقي شخصيات المسرحية ابتداء من السجان طمعا بالمال، وزوجة الأمير طمعا منها بالمجد والشهرة، وانتهاء بالأمير حاكم مدينة إيفيس طمعا منه في البقاء في الحكم.

العرض الثاني مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" تأليف أحمد سمير، إخراج عمرو الطيب، بطولة عادل عمار، مودي سالم، مصطفى سامي، وليد محمد، شروق سمير.

تدور الأحداث حول الصراع الأزلي بين الإنسان والشيطان، والعرض الثالث بعنوان "حلم سعيد" تأليف أنطوان تيشخوف، إخراج محمد علاء الدين، بطولة احمد محمود، إسلام خالد، خلود رضا، أحمد فتحي، سلمى محمد، ويدور حول طموحات وأحلام والشباب وإظهار مواهبهم في حل المشاكل والعوائق التي تواجههم.

العرض الرابع مسرحية "تسمحيلي بالرقصة دي" تاليف سامح عثمان، إخراج أحمد رمضان، بطولة محمود علي، أحمد طارق، إسلام حمادة، فاطمة يوسف، سهيلة طارق.

المسرحية تناقش المشكلات التي يعاني منها الشباب فى إطار مكان حدده المؤلف (صالة رقص) يتجمع فيها أنماط مختلفة من أبناء المجتمع، يتفاعل من خلالها المجتمعون فى الصالة، ويتم تبادل هذه الأفكار في موضوعات اجتماعية متنوعة".

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة، المكونة من سعيد منسي، والناقد أحمد خليل.
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية
4 عروض جديدة في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح بالقليوبية

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