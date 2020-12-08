للأسبوع الثامن.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي»

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي" للأسبوع الثامن على التوالي منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.والذي نظمته كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد.وأضاف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي شهدت عددا من الألعاب الرياضة والأنشطة الطلابية والذي يقوم بتنظيمه قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة من خلال عدد من مراكز الشباب ونادي النيل للمقاولون العرب ونادي التجديف بهدف مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتعمل جامعة أسوان على إتاحة فرصة ممارسة الرياضة حق للجميع بأسوان من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية التي حظيت بها جامعة أسوان حتى تكون نواة للبنية التحتية الرياضية بأسوان إضافة إلى استاد الجامعة الرياضي الذي سيشهد استضافة بعض مباريات فرق الدوري المصري مع بقاء فريق نادي أسوان الرياضي بالممتاز.وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، أن تأتي فاعليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي كل يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع على ملاعب الجامعة وتتزامن الفعاليات الرياضية هذا الأسبوع مع اليوم العالمي لذوي للاحتياجات الخاصة الذي تنطلق فعاليات اليوم الثلاثاء.وجاء ذلك بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور وليد رزق والدكتور محمد حامد بقسم الإدارة الرياضية كما يشارك طلاب الدراسات العليا دبلوم، ماجستير، دكتوراه والذي تتضمن فقرات ثقافية ترويحية وترفيهية وعرض رياضي فني باستاد جامعة أسوان.